Hugo Egon Balder im Gespräch mit Barbara Schöneberger: "Ich habe mich körperlich verändert"

Hugo Egon Balder verabschiedet sich vorerst von der Bühne. Nach drei Jahren mit einem Theaterstück will er sich nun auf sein Soloprogramm konzentrieren. Im Podcast 'Mit den Waffeln einer Frau' verrät er seine Pläne.

Er habe keine Lust mehr darauf, auf drei Jahre ausgebucht zu sein. Jetzt ist Entspannung angesagt, zu Hause bei seiner Frau und den mittlerweile erwachsenen Kindern: "Ich möchte auch mal wieder das Privatleben genießen." Aber er wäre nicht Hugo Egon Balder, wenn er nicht schon wieder etwas Neues in petto hätte.

Hugo Egon Balder: "Ich habe mich körperlich verändert"

Gerade sind zwölf neue Folgen seiner RTLZWEI-Show "Genial daneben" abgedreht worden. Und im November startet sein Soloprogramm, über das er gerade nachdenkt. Im September will er es zu Ende schreiben. In seinem Häuschen in Spanien. Im November gibt es drei Testprogramme. Im kommenden Frühjahr geht es dann auf Tournee. Auch die soll entspannt sein.