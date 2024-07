Wer sind die "The Real Housewives of Munich" und woher kommt ihr Geld?

Klotzen statt kleckern ist hier angesagt - "The Real Housewives of Munich" bei RTL+ begleitet sechs echte Luxus-Ladys, deren Welt die Schickeria von München ist. Bei den Damen muss alles teuer und edel sein. Auch auf Streit, Trennungen, Lügen und Intrigen muss bei diesem Reality-Format nicht verzichtet werden. Doch wer sind diese reichen Hausfrauen und woher haben sie das ganze Geld? Wir haben nachgeforscht.

Willkommen in Münchens High-Society!

Sechs Münchner High-Society-Damen gewähren ab 6. Juli (sechs Episoden wöchentlich in Doppelfolgen auf RTL+) in "The Real Housewives of Munich" exklusive Einblicke in ihr Luxus-Leben. In den USA hat die amerikanische Version des Formats bereits Kultstatus erreicht. Jede der sechs Episoden dreht sich um ein besonderes Ereignis: Sei es eine prächtige Geburtstagsfeier, eine aufregende Reise oder ein exklusives Skirennen, bei dem alle "Housewives" aufeinandertreffen. Dramen, Streitereien und überraschende Wendungen inklusive.