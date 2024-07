"Eberhofer"-Autorin Rita Falk schämt sich für "Rehragout-Rendezvous"-Verfilmung: "Platt, trashig, ordinär"

Die "Eberhofer"-Verfilmungen nach den Krimi-Bestsellern von Rita Falk gehören zu den großen Erfolgsgaranten für die deutsche Kinobranche. Bei der umjubelten Premiere des neuen Films "Rehragout-Rendezvous" vor wenigen Tagen in München glänzte die Autorin jedoch mit Abwesenheit.

Der Grund: Rita Falk kann sich mit der jüngsten Adaption ihres Stoffes nicht mehr identifizieren: "Es gibt so viele Botschaften in diesem Film, für die ich mich auch schäme." Schon seit Jahren stelle sie fest, "dass die Filme sich immer weiter von meinen Buchvorlagen entfernen". Beim neuen Film stimme der Hinweis "Nach der Romanvorlage von Rita Falk" nun gar nicht mehr, wie sie im "Spiegel"-Interview klagte. Nicht einmal die Mörder seien dieselben wie im Buch.

"Ich stehe weiteren Verfilmungen sehr skeptisch gegenüber."

Zwar finde sie die Besetzung der in Niederbayern angesiedelten Regionalkrimis "großartig und über alle Zweifel erhaben", auch sei die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Constantin über viele Jahre wahnsinnig schön" gewesen. Inzwischen jedoch seien die "Veränderungen so massiv, dass wir jetzt an einem Ende angekommen sind". Dreimal habe sie das Drehbuch zu korrigieren versucht. Es seien jedoch nur Kleinigkeiten geändert worden.