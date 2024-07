"The Good Neighbor": Kritik zum Psychothriller im ZDF

Im Rahmen der Sommer-Montagskino-Reihe 'Made in Europe' präsentiert das ZDF den beklemmenden Thriller 'The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan' als Free-TV-Premiere. Der Film, eine Co-Produktion aus den USA und Lettland, basiert auf einem früheren ARD-Erfolg. Mit dabei: Luke Kleintank, Bruce Davison und Jonathan Rhys Myers.

Es ist einer dieser unerbittlichen Filme, in der die Handlung vermeintlich harmlos beginnt – und dann mit so gut wie jedem möglichen Zwischenschritt die schlimmstmögliche Wendung nimmt. Der neue Horror-Psychothriller "The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan" baut auf perfektem Nervenkitzel. Das ZDF zeigt die in Lettland angesiedelte US-Produktion im Rahmen der sommerlichen Montagskino-Reihe "Made in Europe" als Free-TV-Premiere. Handlungselemente dürften Fernsehfilm-Fans vertraut vorkommen. Und das nicht ohne Grund ...