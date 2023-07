“Eberhoferkrimi"-Star Sebastian Bezzel pflegt "ausgesprochen demütigende" Fotosammlung

Ob als Provinzpolizist oder "Tatort"-Kommissar, Sebastian Bezzel glänzt in seinen Rollen. Doch was macht der Star der "Eberhoferkrimis", wenn die Kameras aus sind und wie lebt der beliebte Serienstar privat?

Der ehemalige „Tatort“-Darsteller ist seit 2009 mit der Schauspielkollegin Johanna Christine Gehlen verheiratet. Im Jahr 2011 bekamen sie einen Sohn und 2013 wurde ihre Tochter geboren. Johanna Christine Gehlen ist Hamburgerin und wurde durch ihre Rollen in „Großstadtrevier“, „Soko Stuttgart“ und „Das Traumschiff“ bekannt. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern in Hamburg.

Wie er in einem Interview mit dem Magazin „Stern“ berichtete, verfügen der Eberhoferkrimi-Star Sebastian Bezzel und sein Serienkollege Simon Schwarz über sehr besondere Fotosammlungen – „eine davon ist ausgesprochen demütigend“. Auf einigen Fotos halten die beiden Schauspieler Dinge in die Kamera wie Filmpreise und schicken sie einander. Die andere Sammlung enthält besonders unattraktive Bilder von den beiden.

Was denkt Sebastian Bezzel über Geld?

In dem Eberhoferkrimi „Guglhupfgeschwader“ ist von einem großen Lottogewinn die Rede. Was würde Sebastian Bezzel tun, wenn er im Lotto gewinnen würde? Hierzu sagt Bezzel, er sei kein guter Geschäftsmann und würde keine Zeit damit verschwenden, das Geld zu vermehren. Vielmehr würde er es für seine Familie nutzen, die für ihn das Wichtigste im Leben sei. Zeit mit Frau und Kindern sei für ihn der größte Luxus. Aus klassischen Luxusartikeln mache er sich nichts. Eher könne er sich vorstellen, die Finca auf Mallorca zu mieten, in der er geheiratet hat. Dort einen Monat mit Freunden und Familie zu leben und sich bekochen zu lassen, sei ein echter Luxus. Ansonsten findet er, dass Lottogewinn auch Stress bedeute.