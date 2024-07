10 Jahre 'Kaum zu glauben!' – Jubiläumsshow im NDR

Zum zehnjährigen Jubiläum von 'Kaum zu glauben!' gibt es am 27. Juli eine XXL-Ausgabe im NDR. Gastgeber Kai Pflaume präsentiert mit seinem Promi-Rateteam, darunter Bernhard Hoëcker und Stephanie Stumph, unglaubliche Geschichten.

Noch unglaublicher als sonst: Am 14. Juli 2014 meldete sich Kai Pflaume erstmals mit ungewöhnlichen Geschichten, auf die sich ein Promi-Rateteam einen Reim machen musste, im NDR-Fernsehprogramm. Am Samstag, 27. Juli, wird um 20.15 Uhr im NDR-Fernsehen nun gefeiert: "10 Jahre Kaum zu glauben! – Die große Jubiläumsshow" ist eine XXL-Ausgabe, mit der der runde Geburtstag der beliebten Show mit Gastgeber Kai Pflaume gewürdigt werden soll. In 164 Folgen präsentierte Pflaume mehr als 1.000 Storys, die in der Tat kaum zu glauben waren.

Ein Abend im feinen Zwirn In der Sendung waren bereits Menschen, Hunde oder sogar Papageien zu Gast, um das Rateteam zu verirren. Das bewahrt vermutlich aber auch in der Jubiläumsshow ruhig Blut: Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss wollen auch am Festabend alles Nötige dazu in Bewegung setzten, den Gast-Kandidaten und ihren mehr oder weniger überzeugenden Geschichten auf die Spur zu kommen.

Neu in der Jubiläumsausgabe: Gäste und Publikum sowie natürlich Kai Pflaume selbst wollen sich so richtig in Schale werfen. Es soll einen goldenen Teppich im Studio geben – sowie natürlich Überraschungen, die dem "Kaum zu glauben!"-Motto auch wirklich gerecht werden.