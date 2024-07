Schock im SAT.1-Frühstücksfernsehen: Karen Heinrichs verletzt sich!

Spontaner Diensttausch beim Sender aus Unterförhring: Am 9. Juli sollte Karen Heinrichs eigentlich das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" moderieren. Stattdessen übernahmen Kira Ortmann und Chris Wackert die Leitung der Sendung. Sie erklärten, warum die 50-Jährige nicht dabei war: "Sie hat sich leider den Fuß gebrochen und kann heute nicht moderieren. Gute Besserung!"

Bereits am Folgetag gab Heinrichs über Instagram ein Update zu ihrem Zustand. Mit einem Foto ihres rechten Fußes in einer Orthese und gestützt auf eine Krücke kommentierte sie: "Fußballspielen ist wohl doch nur was für die (K)rossen ... 1000 Dank für die lieben Wünsche!" Die begeisterte Läuferin scheint sich beim Fußballspielen nicht nur den Fuß gebrochen, sondern auch einige Bänder verletzt zu haben. Das berichtet "Bunte.de".