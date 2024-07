GZSZ-Star Nina Ensmann verrät traurige Wendung für Jessica

Erst im Februar begrüßten Nina Ensmann (39) und ihr Partner Marc Demmig ihr erstes gemeinsames Kind und schon jetzt gibt es tolle Nachrichten für GZSZ-Fans. Die Jessica Reichelt Darstellerin ist nach ihrer Babypause wieder zurück am Set. Diese frohe Botschaft verkündete sie kürzlich auf ihrem Instagram Account. Auf einem Foto hält sie ihren kleinen Sohn im Arm und schreibt dazu: „I am back! @gzsz“ mit einem roten Herzen. Zahlreiche Kommentare lassen erkennen, wie sehr sich die Fans auf das Comeback von Jessica freuen und können es kaum erwarten, wieder spannenden Geschichten mit ihr zu erleben. Bei RTL verriet Ensmann, dass sie bereits seit dem 2. Juli wieder vor der Kamera steht.

Vorfreude auf neue Geschichten

Nina Ensmann freut sich sehr, nach ihrer Drehpause wieder am Start zu sein: „Es ist großartig, wieder am Set sein zu können und tolle Geschichten rund um Jessica spielen zu dürfen“. Ihre GZSZ Kollegen haben ihr während der Pause gefehlt, obwohl sie zu vielen auch so Kontakt hatte: „Natürlich hatte ich mit vielen während meiner Babypause Kontakt, allerdings etwas weniger intensiv, da ich viel auf Reisen war. Und es ist natürlich nie so intensiv, wie wenn man sich quasi jeden Tag am Set sieht“. Während ihrer Auszeit war Ensmann mit ihrer Familie nämlich im Wohnmobil durch Skandinavien unterwegs.