Bei "Lanz": Ex-CDU-Landrat Henning zählt die Linken "zur Mitte" und will zusammenarbeiten

Nicht nur die US-Präsidentenwahl jenseits des großen Teichs wirft ihre Schatten voraus, im September stehen richtungsweisende Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg an. Markus Lanz holte am Donnerstag in seinem ZDF-Talk zu beiden Polit-Themen ein Stimmungsbild ein. In Bezug auf die wachsende Unzufriedenheit in den neuen Bundesländern stellte Soziologe Steffen Mau klar: "In Ostdeutschland findet man häufig ein sehr passives Verhältnis zur Politik. Es findet sich auch sowas wie so ein Fruststau oder so eine Unmutskultur. (...) Und es hat sich, glaube ich, weniger so eine Mitwirkungsdemokratie entwickelt."