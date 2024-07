"Céline Dion – Aufstieg einer Diva": Kritik zur bewegenden Doku bei ARTE

Es sind immer wieder grelle Lichter und tiefe Schatten, die das Leben der "My Heart Will Go On"-Sirene aus dem Oscar-Hit "Titanic" (1997) prägte. Dion stieg zu den ganz Großen der Branche auf, wurde steinreich, erhielt selbst fünf Grammys und nicht nur für "Titanic", sondern auch für den Titelsong von "The Beauty and the Beast" einen Oscar. Doch zuletzt wurde es traurig still um die 56-Jährige.