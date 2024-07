Geheimzutat aus der Tube beim "perfekten Dinner": "Das muss doch niemand wissen"

Kira (36) liebt Herausforderungen und beweist das beim "perfekten Dinner" in Zürich. Trotz perfektionistischer Ansprüche sind es vor allem die emotionalen Momente, die den Abend unvergesslich machen.

Willkommen bei Kira Vor vielen Jahren kam Münchnerin Kira der Liebe wegen in die Schweiz, die zerbrach jedoch direkt wieder. Trotzdem blieb sie hier, fand einen Job als Personal Assistant, ihren Mann Olivier (42) und ihre Traumwohnung mit Seeblick in Herrliberg am Zürichsee: "Wir genießen diesen Ausblick und die Lage hier wirklich jeden Tag." Obwohl Olivier gerne auch mal kochen würde, lässt Kira ihn nicht gerne an den Herd: "Er hat neulich ein gekauftes Beef Wellington geschafft, nicht hinzukriegen." Dafür hat er andere Qualitäten und zaubert eine perfekte Deko auf den Tisch.

"Es geht mir schon ums Gewinnen", gibt Kira offen ihre Intention der Teilnahme am "perfekten Dinner" zu. Ihre Siegchancen sieht sie jedoch schwinden: "In meinen Gastgebertag gehe ich mit mittelmäßigen Erwartungen rein. Wir hatten jetzt zweimal schon Kalb, und das war wirklich ausgezeichnet. Könnte mir vielleicht ein bisschen zum Verhängnis werden." Bevor es mit den Vorbereitungen losgeht, wird "erst schon mal ein Bierchen" geöffnet. Dann verarbeitet Kira den am Vorabend zubereiteten Brioche-Teig: "Der braucht ganz, ganz viel Liebe und Zuneigung." Denn unter dem Motto "Dinner am Wasser" gibt es:

Vorspeise: Jakobsmuschel / Kartoffelpüree / Miso / Topinambur / Haselnuss

Hauptspeise: Kalbsbäckchen / Polenta / Spargel

Nachspeise: Tarte Tropézienne / Himbeeren / Meringues "Für mich sieht es nach höherer Küche aus", setzt Stella (27) die Erwartungen nach oben. "Die Kira, die punktet einfach mit sich selbst als Sonnenschein", freut sich Ornella (36) auf einen netten Abend bei der Gastgeberin.

Die Vorspeise soll "einen guten Eindruck hinterlassen" Gleich nach der Begrüßung führt Kira die Gäste auf ihre Dachterrasse mit Blick auf den Zürichsee. "Deswegen 'Dinner am Wasser'", erklärt die Gastgeberin. Die Gäste sind sprachlos. Die Dachterrasse sei "ein Traum", findet Ulli (51) und saugt den Ausblick in sich auf.

"Ich möchte mit der schon so ein bisschen einen guten Eindruck hinterlassen", wählt Kira als Vorspeise Jakobsmuscheln mit Kartoffelpüree, Topinambur-Chips und Misosud. "Ich glaube, das ist etwas, was man in der Kombination noch nicht gegessen hat." Allerdings sind die Jakobsmuscheln auch ihr Angstgegner, weil sie on point gebraten werden müssen. "Ich habe dieses Gericht, wie es serviert wird, sehr ähnlich in meinem Lieblingsrestaurant in Zürich gegessen", versucht Kira das Gericht nachzukochen – allerdings ohne ein Rezept dafür zu haben.

Dann wird es plötzlich hektisch in der Küche: Die Muscheln dürfen nicht zu durch sein, das Püree wird auf den Tellern kalt, der Sud kocht über – "ich dachte, jetzt geht wirklich alles den Bach runter". Zum Glück bekommen die Gäste nichts vom Stress mit und genießen das Ergebnis.

Geheimzutat aus der Tube: "Das muss doch niemand wissen" "Zum dritten Mal Kalb diese Woche", stellt Ornella fest. "Aber Kalbsbäckchen ist etwas ganz anderes", stört Tim (33) die Fleischauswahl nach dem vorangegangenen Kalbsfilet und Kalbskarree nicht. Wie Kiras Hauptgang zum "Wasser"-Motto passt: "Diese Kälber hatten Seeblick." Um die Soße noch kräftiger zu würzen, gibt sie Bratensoße aus der Tube dazu: "Eine kleine Geheimzutat." Sie flüstert: "Das muss doch niemand wissen." Ornella lobt das Fleisch wie die Soße: "Der Geschmack war super intensiv." Findet auch Ulli: "Fantastisch!"

Hinter der Tarte Tropézienne verbirgt sich "ein Brioche-Teig, der mit einer Vanillecreme gefüllt wird". Den Gästen erklärt Kira: "Das war unsere Hochzeitstorte letztes Jahr." Ornella findet: "Das ist eine schöne Verbindung." Deshalb schmeckt das Dessert gleich noch besser. "Was für eine Ehre, dass wir deine Hochzeitstorte essen dürfen." Auch Stella geht die Geschichte ans Herz: "Sie hat uns da an einem so besonderen Moment ein bisschen teilhaben lassen."

"Ich hätte das 'Seelen-Menü' genannt, wie sie wirklich ihre Seele da drin hatte", fühlt sich Ulli sehr abgeholt. "Das war für sie offensichtlich etwas Bedeutsames, und da fühle ich mich geehrt." Von Ornella bekommt Kira zehn Punkte, von den anderen jeweils neun Punkte. Trotzdem reichen die hervorragenden 37 Punkte nicht, um Stella zu überholen.