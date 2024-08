"Perfekte Dinner"-Gastgeber unter Dauerstress und mit viel Selbstkritik: "Es ist so fürn Ar..."

Fürs "perfekte Dinner" scheut Kevin keine Kosten, denn der Preisunterschied macht sich schließlich in der Qualität bemerkbar – findet der Projektleiter bei einer Bank. Obwohl ihm Gattin Kathi (27) fleißig hilft, gerät Kevin schon am Nachmittag unter Zeitnot. "Leider bin ich nicht ganz durchgekommen mit den Vorbereitungen", seufzt der Kieler. Hoffentlich kommen trotzdem alle drei Gänge nach Plan auf den Tisch:

Angespannt schenkt Kevin für die Gäste einen Kieler Gin und Kieler Bier ein. Christian nimmt die unguten Schwingungen wahr: "Kevin war deutlich gestresster als die Tage zuvor." Noch beim Aperitif gesteht Kevin den Gästen: "Ich habe Premium-Zander bestellt, den es so eigentlich fast nur in der Sterneküche gibt. Und gestern kam die Lieferung, und ich habe nur ein Drittel von dem bekommen, was ich eigentlich bestellt habe." Eine gute Nachricht überbringt Christian: Obwohl er kein Fisch-Fan ist, mag er Garnelen und Zander.

Die White Tiger Garnele wird zehn Kilometer von Kiel entfernt gezüchtet und ist somit regional: "Hat eine tolle Qualität, hat natürlich auch ihren Preis." Nur das Beste für die Gäste eben, wobei Kevin auch hier mit der Größe der Garnelen nicht ganz zufrieden ist – "aber ich musste ja das nehmen, was ich bekommen habe". Außerdem bemängelt er seine Fruchtkomponente: "Mir ist heute zu viel Melonensaft ausgetreten. Schade." Nils bremst Kevins Selbstkritik aus: "Nun jammer mal nicht so auf hohem Niveau." Allerdings fehlt ihm tatsächlich das Geschmackserlebnis: "Diese angebratene Melone war für mich eine Melone."

Kevin ärgert sich: "Bin überhaupt nicht zufrieden"

Während Kevin seine Gäste mit einem Angelspiel beschäftigt, hat er genug Zeit für den Hauptgang. Beim Pürieren spritzt die Paprika fröhlich an die Wände: "Die Küche sieht zwar aus wie Sau, aber wir haben einen Paprikaspiegel." Die Kochutensilien gehen ihm auch langsam aus: "Ich habe hier keine Sachen, es ist so fürn Ar..." Vom eigenen Chaos genervt serviert er den Hauptgang: "Nicht so ganz, wie ich ihn mir vorgestellt habe." Er ärgert sich: "Ich bin überhaupt nicht zufrieden." Paulina macht einen Vorschlag: "Lass uns doch einfach probieren und dann entscheiden wir selber, wie uns das schmeckt." Leider ist Christians Kartoffelrose verbrannt: "Das Ding war schwarz von oben, so wie auch der Brokkoli." Für Nils hätte es die Investition in das Qualitätsprodukt nicht gebraucht: "Wenn das ein besonderer Fisch ist, dann würde ich das auch gerne schmecken wollen."