"Showdown der Legenden": Gigi Birofio mit Ankündigung: "Werde mich fortpflanzen – am ersten Tag!"

Pünktlich zum 20. Jubiläum von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kehrt RTL mit einer besonderen Staffel aus Südafrika auf die heimischen Fernsehbildschirme zurück. Es kommt zu einem Wiedersehen mit 13 ehemaligen Campern, die nun erneut in den Dschungel einziehen, um sich die Krone zu schnappen. Doch einer hat eine ganz besondere Mission …

Showdown der Legenden ab dem 16. August 2024 Das beliebte Reality-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum. Zu diesem Anlass hat sich RTL etwas ganz Besonders einfallen lassen: Dieses Mal werden keine neuen Prominenten ins Camp einziehen, sondern 13 ehemalige Kandidaten, die den Zuschauern aus vergangenen Staffeln bereits bekannt sind. Der „Showdown der Legenden“ startet am Freitag, 16. August, um 20:15 Uhr bei RTL. Ab dem Tag laufen täglich insgesamt 17 Folgen zur gleichen Uhrzeit. Wer allerdings nicht so lange warten möchte, kann die bereits abgedrehten Folgen schon einen Tag vorher auf RTL+ streamen. Der Staffelstart und damit die erste Folge ist somit schon am 15. August auf RTL+ verfügbar. Moderiert wird das große Abenteuer wieder von Sonja Zietlow und Jan Köppen und auch Dr. Bob, der Arzt für alle Fälle darf natürlich nicht fehlen.

Diese Legenden ziehen in den Dschungel Das sind die 13 Kandidaten, auf die sich die Zuschauer erneut freuen können:

Schauspieler Winfried Glatzeder: Teilnehmer 2014 und belegte Platz 5

Reality-Star Georgina Fleur: Teilnehmerin 2013 und belegte Platz 6

Reality-Star Gigi Birofio: Teilnehmer 2023 und belegte Platz 2

Model Sarah Knappik: Teilnehmerin 2011und stieg aus und Teilnehmerin von „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“ 2015

Moderator Mola Adebisi: Teilnehmer 2014 und belegte Platz 8

Model und DJane Giulia Siegel: Teilnehmerin 2009 und stieg aus

Ex-Fußballprofi Thorsten Legat : Teilnehmer 2016 und belegte Platz 3

Reality-Star Kader Loth: Teilnehmerin 2017 und belegte Platz 5

Reality-Star und Model David Ortega: Teilnehmer 2016 und belegte Platz 10

Reality-Star Danni Büchner: Teilnehmerin 2020 und belegte Platz 3

Reality-Star Hanka Rackwitz: Teilnehmerin 2017 und belegte Platz 2

Schauspieler und Autor Eric Stehfest: Teilnehmer 2022 und belegte Platz 2

Reality-Star Elena Miras: Teilnehmerin 2020 und belegte Platz 6 Elena Miras enthüllt Klausel im Vertrag Der „Flaschen-Gate“ aus dem Jahr 2020. Viele haben diesen noch in bester Erinnerung. Raul Richter trank damals aus der Flasche von Elena Miras, woraufhin diese völlig ausflippte: „Ey, er hat meine Flasche. Wie ekelhaft ist das, man? Oh nein, wie ekelhaft. Ich find das voll ekelhaft, man. Ganz ehrlich.“ Bei ihrem Ausraster legte sie sich auch mit Ex Profi-Boxer Sven Ottke an. Am nächsten Tag bekam Miras zu wenige Anrufe von den Zuschauern und schied aus dem Dschungelcamp aus. Heute führt sie ihr Ausscheiden auf diesen Ausraster zurück, weshalb sie nun vorgesorgt hat: „Ich werde auf keinen Fall wegen einer Flasche diskutieren, deswegen bin ich vor vier Jahren nach Hause gegangen.“

Eine spezielle Klausel in ihrem Vertrag, die sie im Vorfeld mit RTL und der Produktionsfirma ausgehandelt hat, soll eine Flaschendiskussion vorbeugen, wie sie verriet: „Jeder kann meine Flasche nehmen, denn in meinem Vertrag steht drin, ich bekomme nochmal eine Flasche, wenn jemand eine Flasche nimmt.“ Dennoch sollte man sich trotzdem weiterhin vor ihr in Acht nehmen: „Ich bin ein bisschen älter, gereift. Aber mein Temperament ist das gleiche geblieben!“ Das durfte wohl auch Georgina Fleur erfahren haben, mit der sich Elena Miras angeblich enorm gestritten haben soll.

Gigi Birofio will die Hüllen fallen lassen Auch Reality-Star Gigi Birofio hat im Vorfeld der Show schon so einiges preisgegeben. Er will nun das nachholen, was er bei seiner ersten Teilnahme nicht geschafft hat. Er will die Hüllen fallen lassen und ein Techtelmechtel beginnen, wie er auf einem Instagram-Video mitteilte: „Da ich ja letztes Mal kein Chakalaka gemacht habe, … wer weiß, man kann nie wissen. Wir sind ja Menschen, wir müssen uns ja fortpflanzen.“ Im RTL Interview wurde er sogar noch konkreter und sagte mit Bestimmtheit, dass er eine Dschungel-Romanze starten möchte: „Ich werde mich fortpflanzen – am ersten Tag!“. Es scheint so, als habe da jemand neben dem Gewinn der Krone und den 100.000 € ganz besondere Pläne, die er gleich am ersten Tag umsetzen möchte. Aber warum so schnell? Am ersten Tag, so Birofio sei er noch ganz frisch und rieche gut, später fange man an zu stinken und dann habe er auch keine Lust mehr. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob der gebürtige Italiener sein Vorhaben in die Tat umsetzen wird.