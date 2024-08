"ARD Dokumentarfilm: Sieben Winter in Teheran": Kritik zur Doku über eine mutige Iranerin

Im September jährt sich der Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini nach ihrer brutalen Festnahme und Misshandlung durch die iranische Sittenpolizei zum zweiten Mal. Die junge Kurdin war in Teheran festgenommen worden, weil angeblich ihr Kopftuch zu locker saß. Ihr Tod löste landesweit Massenproteste im Iran aus, Frauen legten ihren Hijab in der Öffentlichkeit ab, trotz Todesgefahr. Hunderte Demonstranten, darunter zahlreiche Frauen, kamen ums Leben, mehrere Tausend wurden verhaftet. Mahsa Amini wurde zu einem Symbol für Freiheit.

So wie einige Jahre zuvor auch Reyhaneh Jabbari, die am 25. Oktober 2014 in einem iranischen Gefängnis hingerichtet wurde. Der vielfach preisgekrönte deutsch-französische Dokumentarfilm "Sieben Winter in Teheran" von Steffi Niederzoll, der im Februar 2023 bei der Berlinale Premiere feierte, erzählt ihre Geschichte. In der Reihe "ARD Dokumentarfilm" feiert er nun im späten Abendprogramm TV-Premiere.