Generationenwechsel beim ZDF-Sport: 5 Urgesteine verabschieden sich!

ZDF-Reihe 'Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten'

'Das schwarze Quadrat': Raffinierte Kunstraub-Komödie

In 'Das schwarze Quadrat' gehen die Kunstdiebe Vincent und Nils an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, um ein wertvolles Gemälde zu verkaufen. Was folgt, ist eine absurde Komödie voller falscher Identitäten, peinlicher Bühnenauftritte und schräger Nebenfiguren. Regisseur Peter Meister liefert mit seinem Debütfilm eine brillante Mischung aus Albernheit und Genialität mit einer großartigen Besetzung.

