Hollywood-Star Tom Cruise plant waghalsigen Olympia-Stunt

Tom Cruise in geheimer Mission in Paris: Offenbar plant der Schauspieler einen spektakulären Schlussakt für die Olympischen Spiele in Paris. Der 62-Jährige soll sich Medienberichten zufolge während der Zeremonie vom Dach des Stade de France abseilen. Und das ist nicht mal das Verrückteste ...

Als Geheimagent Ethan Hunt rettet Tom Cruise in "Mission: Impossible" immer wieder die Welt – und das Action-Kino womöglich gleich mit. Das Mittel seiner Wahl: halsbrecherische Stunts, die er allesamt selbst ausführt – und das mit mittlerweile 62 Jahren. Im jüngsten Ableger der Spionage-Sause "Dead Reckoning Teil Eins" raste Cruise beispielsweise zunächst mit einem Motorrad über eine Klippe in den Bergen Norwegens, um anschließend mit einem Fallschirm zwischen engen Felswänden zu gleiten.

Etwas ähnlich Spektakuläres schwebt dem "Top Gun"-Star nun offenbar für die Schlussfeier der Olympischen Spiele in Paris vor. Wie das amerikanische Boulevard-Portal "TMZ" berichtet, plant Cruise, sich während der Zeremonie zunächst vom Dach des Stade de France abzuseilen und mit der olympischen Flagge auf dem Spielfeld zu landen.

Die Queen als Vorbild Danach soll in der Live-Übertragung ein Video laufen, in dem zu sehen ist, wie der Schauspieler die Flagge nach Los Angeles bringt, wo 2028 die nächsten Spiele stattfinden werden. Der Coup: Cruise springt über dem berühmten Hollywood-Schriftzug in den Hollywood Hills aus einem Flugzeug und übergibt schließlich die Flagge an die US-Olympioniken. Wie "TMZ" weiter berichtet, soll der 62-jährige Action-Spezialist an diesem Stunt-Coup bereits seit Monaten arbeiten. Fotos, die Cruise beim Klettern an Hollywoods Wahrzeichen zeigen, könnten sogar darauf hindeuten, dass der Schauspieler auf den riesigen Lettern landen wird!

Gewiss, ein Spektakel – aber eines mit prominemtem Vorbild: Zu Beginn der Olympischen Spiele 2012 in London ließen die Macher bereits Queen Elizabeth II – ebenfalls per Einspieler und bewacht von Daniel Craig in seiner Paraderolle als James Bond – über dem Londoner Olympiastadion aus einem Hubschrauber springen, um rechtzeitig zur Eröffnung einzutreffen.



