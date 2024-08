"Vorsicht Verführung": Alle Infos zur ARTE-Doku über Manipulation

Ist die Rede von Verführung, so kommt den meisten wohl als Erstes ein sexueller Kontext in den Sinn: Megastars wie Marilyn Monroe oder Elvis Presley wussten mit makelloser Schönheit und bestimmten Bewegungsformen die Männer- beziehungsweise Frauenwelt von sich zu begeistern. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem psychologischen Konstrukt der Verführung jedoch weitaus mehr als nur der individuelle Sexappeal. Wie also lassen sich Männer wie Frauen von anderen dazu verleiten, etwas zu tun, von dem sie bislang gar nicht wussten, dass sie es tun wollen? Die zweiteilige Dokumentation "Vorsicht Verführung" geht dieser Frage auf den Grund. ARTE zeigt beide vom ZDF unter Regie von Tom Ockers produzierten Filme an einem Stück.