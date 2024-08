"Die Bucket List meiner verstorbenen Tochter": Infos zur rührenden ARD-Reportage

Heikos Tochter Lena starb mit 22 Jahren an einem Sarkom. Nach ihrem Tod trat er für sie eine letzte Reise an. Fotoquelle: WDR / Renate Werner

Heiko am Ossiacher See. Das Nummernschild von Lena fährt 4.000 km mit. Fotoquelle: WDR / Renate Werner

Das Trikot seiner verstorbenen Tochter Lena fotografiert Heiko in allen Städten der von ihr hinterlassenen Bucket-List: in Prag, Wien, Mailand - und hier in Madrid. Fotoquelle: WDR / Renate Werner