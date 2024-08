Shirin David bricht Rekorde: Was steckt dahinter?

Mit 'Bauch Beine Po' hat Shirin David einen neuen Chart-Rekord aufgestellt. Die Rapperin bedankt sich auf Instagram bei ihren Fans und teilt harsche Worte an ihre Kritiker aus.

Zuletzt wurde Shirin Davids neue Single "Bauch Beine Po" vielfach diskutiert: Kritiker werfen der Rapperin vor, in dem Song ein dünnes Körperbild zu idealisieren. Zum Chart-Erfolg wurde der Track dennoch: Weil Shirin David bereits zum siebten Mal die deutschen Charts anführt, bricht sie den bisherigen Rekord für die meisten Nummer-eins-Hits einer weiblichen Solo-Künstlerin hierzulande.

Auf Instagram richtet sich die 29-Jährige nun an ihre Fans – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Wie es in dem Beitrag vom Samstag heißt, seien Shirin David in der deutschen Musikbranche zahlreiche Steine in den Weg gelegt worden. "Mir haben es verdammt viele Manager und PR-lerinnen sehr schwer gemacht, Rapper haben mich bei Produzenten und Videographen geblacklistet, Manager haben mir Features kaputt gemacht und die Zusammenarbeit mit Writern boykottiert", zählt die Musikerin auf.

Sie fährt fort: "Studio Managerinnen haben mich nicht in ihren Räumen aufnehmen lassen, weil sie mich 'dort nicht sehen würden' und selbst die GFK hat mir 2020 in einem offiziellem Statement vorgeworfen, mich an anderen Künstlern 'vorbeizumogeln' mit ganz normalen und für jeden anderen Künstler üblichen Bundle Verkäufen."

"Ihr braucht nicht ankommen" Shirin David, die eigentlich Barbara Schirin Davidavicius heißt, sei es gewohnt, "nicht willkommen zu sein, nicht eingeladen zu werden und ignoriert zu werden". Sie habe im Laufe ihrer Karriere "absolut nichts geschenkt bekommen". Ihren Fans empfiehlt sie: "Egal, wie viel Ablehnung ihr bekommt von anderen, wichtig ist euer Willen und ein, zwei unfassbare Leute neben euch, die bereit sind mit euch zu kämpfen." Unter anderem bedankt sich die Rapperin bei ihrem Manager Taban Jafari: "Danke Taban, dass Du immer an mich geglaubt hast, Danke Pati, Danke Mama."

Weniger wertschätzende Worte richtet der ehemalige YouTube-Star an "alle anderen, die es nicht getan haben: F(..).t euch, ihr braucht nicht ankommen, seit meiner Tour sitzt ihr auf meinen Eiern."

In der Kommentarspalte erhält Shirin David viel Zuspruch für das Statement. "Längster Atem Deutschlands, we got you!", pflichtet ein Fan der gebürtigen Hamburgerin bei. "So verdient", lautet das Urteil eines weiteren Nutzers. Glückwünsche zum Chart-Erfolg sprechen zudem zahlreiche Prominente aus – darunter Food-Influencerin Sally Özcan, Schauspielerin Ruby O. Fee und Dschungel-Star Twenty4tim.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.