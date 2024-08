ZDF.reportage: 96 Stunden Party: Eine TV-Kritik

Ein Kamerateam begleitet junge Feierfreudige auf das Parookaville Festival in Weeze, Nordrhein-Westfalen, das als größtes Musikfestival Europas gilt.

Unterwegs mit 225.000 weiteren Fans: Der hautnah recherchierte Vor-Ort-Bericht "ZDF.reportage: 96 Stunen Party" begleitet eine Gruppe junger Tanz-Fans auf das Parookaville Festival. Die Großveranstaltung in Weeze in Nordrhein-Westfalen gilt als das Mekka der Anhänger von elektronischer Musik in Europa und als eine der besucherstärksten Festivalveranstaltungen der Freiluftsaison. Auf einem Flughafengelände entsteht für drei Tage eine Art Festival-Stadt – mit Restaurants, Geschäften und ganz vielen Bühnen. Von einer "Stadt der Träume" spricht der Werbe-Slogan. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus?