Wegen Gulasch beim "perfekten Dinner": Gast befürchtet familiäre Konsequenzen

"Ich bin schon seit fünf Uhr wach", öffnet Vesna (47) aufgeregt die Tür. Für sie bedeutet "Das perfekte Dinner", "etwas zu kochen, was einem auf der Seele und im Herzen liegt". Und dieses Gefühl will sie ihren Gästen am letzten Abend der Bielefeld-Woche vermitteln – mit Erfolg ...

"Mein Vater ist Serbe, meine Mutter aus Montenegro", deshalb möchte Vesna ihren Bielefelder Gästen heute die Balkan-Küche näherbringen. "Das heutige Dinner ist eher kein perfektes, sondern ein emotionales. Das sind alles Dinge, mit denen ich etwas verbinde, und wenn ich sie esse, auch sofort mich zurückversetzt fühle in eine bestimmte Situation oder in meine Kindheit." Eigentlich wollte die Assistentin der Geschäftsleitung und Traurednerin alles alleine wuppen, dann bat sie doch ihren Mann Martin (47) ans Schnibbelbrett. Ob das eine gute Idee war? "Wir funktionieren eigentlich nicht zusammen in der Küche." Heute ist deshalb absolute Premiere: "Solange er auf mein Kommando hört, darf er hier bleiben." Es gibt:

Vorspeise: Kleiner Balkanteller – Gibanica / Palatschinke / Joghurt

Hauptspeise: Klassiker nach Bielefelder Art – Rind / Spätzle / Gemüse

Nachspeise: Kuchenvariation – Apfelkuchen / Brownie / Cupavci "Vesna war extrem euphorisiert", fällt Georg (40) die gute Laune der Gastgeberin auf. Die freut sich richtig auf einen schönen Abend, an dem der Alkohol zur Feier des Finales auch gerne fließen darf. Den Anfang macht ein Gin Fizz, der zwar den letzten "Dinner"-Abend der Bielefeld-Woche einläutet, jedoch nicht den letzten Abend in dieser geselligen Fünferrunde.

Zum Essen gehört ein Schnaps Der Balkanteller besteht aus Joghurt-Auberginen-Creme, gefülltem Pfannkuchen und Schafskäse-Pita. "So hätte ich das jetzt nicht erwartet", hat sich Ralf (60) etwas anderes vorgestellt. Ein extra Lob verdient Vesna allerdings dafür, dass sie für ihn den Knoblauch weggelassen hat: "Dass ich wieder einen anderen Teller bekommen habe, fand ich richtig gut."

Bettina (52) genießt hingegen die mediterranen Aromen: "Das ist schon ein bisschen Kroatien-Urlaub." Vesna verrät einen typischen Brauch: "Man muss vor dem Essen einen Schnaps trinken." Den gibt es heute erst nach der Vorspeise. Gina (32) zögert vor dem Hochprozentigen: "Ich habe ein bisschen Angst." Vesna ermutigt sie: "Das ist wie Medizin, das kannst du dir auch auf den Rücken schmieren." Na gut, weg damit.

Die Wartezeit auf den Hauptgang können sich die Gäste mit Maisbrot und eingelegtem Gemüse vertreiben, das Vesna auf den Tisch stellt. Dann folgt Gulasch mit Spätzle und Ofengemüse: "Das erinnert mich an die Sommerurlaube in Montenegro." Allerdings mag Gina kein Gulasch und hat gleichzeitig eine Befürchtung: "Wenn das jetzt meine Familie sieht und ich heute Gulasch esse, muss ich es wahrscheinlich auch zu Hause demnächst immer essen." Doch zuerst: ein Schnaps. Danach schmeckt's sogar Gina: "Ich bin sehr glücklich über dein Gulasch, weil ich eigentlich kein Gulasch esse." Sie überlegt: "Vielleicht muss ich mir das Rezept von dir holen, damit das lecker ist?" Vesna möchte nichts riskieren: "Deine Familie wird jetzt böse sein." Gina nickt reumütig: "Wahrscheinlich werde ich jetzt direkt aus dem Erbe gestrichen."

Georg hat sich "gefühlt wie in einer Familie" Als Hobby-Bäckerin hat Vesna gleich drei Sorten Kuchen gebacken: gedeckten Apfelkuchen, Brownie und Cupavci. Letzterer wirkt durch das Wälzen in Kokos so "wie wenn man morgens aufwacht und die Haare stehen einem so zu Berge". Dass die Puddingfüllung zum Teil aus dem Päckchen kommt, sehen die Bielefelder fast schon als Pflicht an – kommt doch ein berühmter Backzutatenhersteller aus dieser Stadt.

"Aber sie wird keine Backmischung verwenden, oder?", überlegt Georg. Natürlich nicht, und es gibt sogar noch einen Mokka zum Dessert. "Und wenn wir ihn getrunken haben, drehen wir ihn um und du liest aus der Tasse", setzt Bettina auf Vesnas Orakeltalent. "Man hat sich so ein bisschen gefühlt wie in einer Familie", strahlt Georg. Der selbstgebackene Kuchen verstärkt diesen Effekt noch. "Der sieht irgendwie nach Kirmes aus", versetzt der bunte Teller Gina zurück in die Kindheit. Bettina stimmt zu: "Der Nachtisch war Kirmes auf dem Teller."

"Es war ein Abend unter Freunden", fasst Georg das Dinner zusammen. Von Gina bekommt Vesna eine glatte 10, trotzdem reichen ihr 33 Punkte nicht zum Sieg. Den holt sich Georg mit fast unschlagbaren 38 Punkten.