Erster Kuss bei "Bachelorette" sorgt für Drama: Wer bekommt letzte Rose?

In Dating-Shows wie der "Bachelorette" bei RTL+ werden Küsse nicht verteilt oder gegeben – sie "fallen" wie sonst Schüsse, diesen Ausdruck werden wir wohl nicht mehr los. Und ja, einen gewissen Knalleffekt gab's, als Stella Stegmann (27) in Folge 6 der diesjährigen Staffel erstmals knutschte. Denn siehe da, der Glückliche war Devin (29), ein netter junger Mann mit schlankem "Normalo"-Körper, der die Münchnerin bereits beim ersten Kennenlernen mit einem selbst komponierten Song verzaubert hatte.

Nun könnte man anmerken, dass "sportlich" nicht zwangsläufig muskelbepackt heißen muss oder dass es in Sachen Liebe und Flirts ohnehin noch auf andere Qualitäten ankommt. Martins ebenfalls breit gebauter Buddy Markus (32) hatte eine andere Erklärung: "Muss ja noch 'ne Weile gehen, weischt? Kannsch ja nich' morgen gleich Finale machen." Soll wohl heißen: Devin bekam das Einzeldate bestimmt nur, damit die Show spannend bleibt, nicht, weil Stella ernsthaft an ihm interessiert war.

Na, wenn er sich da mal nicht täuschte! Tatsächlich stimmte die Chemie zwischen Stella und dem emotionalen Sales Manager nämlich total, und man kann im Grunde jetzt schon davon ausgehen, dass er es mindestens in die Top 5 schaffen wird. Ihren ersten Kuss im Spa-Pool beschrieben beide danach als "sehr schön" und "liebevoll" und logo – auf diesen folgten noch ein paar weitere, bevor Devin zurück in die Villa musste, wo alle mit Spannung auf seinen Bericht warteten.

In einem Instagram-Video spricht die neue RTL-Bachelorette Stella Stegmann offen über ihre Abtreibung und fordert eine Entkriminalisierung. Gleichzeitig sorgt sie mit ihrer Bisexualität für eine Premiere in der Show. „Es wird Zeit, dass das Thema aufgegriffen wird“, so die 26-Jährige.

"Schon hot": Auch die Ladys kommen gut an

Doch es gibt da in diesem Jahr ja auch noch weibliche Konkurrenz! Ganz vorne mit dabei ist hier Leila (27), die Devin den Kuss zwar gönnte, aber: "Natürlich gibt's auch einen Teil in mir, der das jetzt nicht so megageil findet." Dass auch sie bei Stella weiterhin hoch im Kurs stand, zeigte sich in der "Nacht der Rosen", als diese ihr heimlich ein Handy zusteckte: "Wir können damit mal 'n bisschen chatten und uns austauschen ..."