"Detective Grace – Du sollst nicht sterben": Kritik zur Krimi-Reihe mit John Simm

In den 1970er-Jahren begann Peter James sich in Hollywood als Filmproduzent einen Namen zu machen. Später war er an Filmen wie "Der Kaufmann von Venedig" (2004) beteiligt. Seit geraumer Zeit feiert er auch als Autor von Kriminalromanen Erfolge. Basierend auf seinen Werken startete 2021 die britische Serie "Detective Grace", in der "Doctor Who"-Star John Simm die Rolle des Romanhelden DS Roy Grace spielt. Nun gibt es Nachschub: Das ZDF zeigt, wie schon im Frühjahr, drei neue Filme als Free-TV-Premiere, immer sonntags, 22.15 Uhr. Dabei ist DS Roy Grace immer noch so, wie das Publikum ihn in Erinnerung hat – ein Mann, der sein ganzes Leben der Arbeit in der südenglischen Küstenstadt Brighton widmet und die noch so kompliziertesten Fälle lösen kann.