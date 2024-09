"Un/Dressed": Kritik zum deutschen Erotik-Thriller mit Lena Meckel

In "Un/Dressed", ab Freitag, 20. September, bei Prime Video abrufbar, fallen, wie der Name schon suggeriert, die Hüllen – relativ oft und auch gerne mal im Pool oder am Strand. Die Story folgt Elle, gespielt von Lena Meckel ("Wrong", "Männertag", "Dieses bescheuerte Herz"). Die junge Frau soll nach ihrer Großmutter Margot (Brigitte Karner) die Nachfolge als Chefin des Modeunternehmens der Familie antreten. Doch damit gehen auch allerhand Geheimnisse und Ränkespiele einher. Eines dieser Geheimnisse dreht sich um Elle ganz persönlich. Sie findet sich vor einer schwierigen Entscheidung zwischen zwei Männern wieder: ihrem Verlobten, dem wohlhabenden Jungunternehmer Thilo (Gerrit Klein), und Ben (Malik Blumenthal), einem mysteriösen Bodyguard, der seit Kurzem auf Elles Großmutter aufpasst, die anonyme Drohungen erhält.

Schöne Bilder, wenig Substanz

Die Bilder des Films beeindrucken durchaus: Bei der Kameraarbeit (verantwortlich: Fabian Rösler) hat die Produktion unter Regisseur Tim Trachte ("Dem Horizont so nah", "Biohackers", "Drift – Partners in Crime") ganze Arbeit geleistet. Leider fehlt dem Ganzen jenseits der schönen Bilder beinahe jegliche Substanz. Das Drehbuch von Stefanie Sycholt ("Inga Lindström") offenbart zwar viele Ideen, doch scheinbar waren es zu viele, um sie in einem Film kohärent zusammenzubringen. Die Stimmung ist damit sehr inkonsistent; weder als Thriller, noch als Romanze funktioniert die erotische angehauchte Geschichte. Zwar nimmt einen der Film direkt mit in das Liebesdreieck rund um Elle, doch die Spannung bleibt bei dieser Konstellation leider aus. Eine gute Ménage à Trois lebt davon, dass bis kurz vor Schluss unklar ist, für wen sich die Person am Hebel entscheidet – doch, ohne zu viel zu verraten, zum emotionalen Hin und Her kann es gar nicht kommen, da ab Minute zehn bereits klar ist, für wen sich Elle entscheiden wird.