Erste "Sommerhaus der Stars"-Folge: "Das war wirklich sehr entwürdigend"

Schon Reality-Kollegin Gloria Glumac (31) bekam ihr Fett weg, sei sie doch in der gemeinsamen Amazon-Prime-Show "The 50" "nur fünf Minuten da" gewesen, so Sam. Gloria, selbst als Krawallnudel bekannt, verhielt sich diesmal erstaunlich ruhig – vielleicht auch, weil sie eigenem Bekunden nach in ihrer aktuellen Beziehung mit dem noch unbekannten Michael (35) sehr viel glücklicher war als mit Ex-Mann Nikola Glumac (28), der sich aktuell bei "Are You The One?" austobt. Auch im Bett laufe es nun runder, kitzelte Sam aus ihr heraus. Bei Michael fühle sie sich nämlich "mehr als Frau", könne sich "so richtig unterordnen".