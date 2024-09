George Clooney macht Donald Trump ein Angebot

Donald Trump moderierte und produzierte einst Reality-TV-Formate

Für diese Attacke hatte Clooney nun in der Late-Night-Show von US-Talker Jimmy Kimmel eine schlagfertige Antwort parat: "Ich mach es, wenn er es macht!", witzelte der 63-Jährige. "Das wäre ein guter Kompromiss." Mit seinem Kommentar spielte Clooney auf Trumps eigene Vergangenheit im US-Fernsehen an: Der 78-Jährige war von 2004 bis 2015 Produzent und Moderator in den Reality-Formaten "The Apprentice" und "The Celebrity Apprentice". Er hatte außerdem zahlreiche Cameos in TV-Serien wie "Der Prinz von Bel-Air" und "Die Nanny", dem Kinofilm "Kevin allein in New York" und sogar als Wrestler ist er schon in Erscheinung getreten.