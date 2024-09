Bruce Willis' Gesundheitszustand: Tochter Tallulah spricht über "schmerzhafte Tage"

Bruce Willis hat sich nach der Diagnose von frontotemporaler Demenz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Tochter Tallulah Willis gibt nun in der NBC Today Show ein Update über den Gesundheitszustand ihres Vaters. Sie berichtet von den Herausforderungen und den wertvollen Momenten, die sie noch gemeinsam haben.

Vor über zwei Jahren wurde bei Bruce Willis Aphasie diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Inzwischen ist auch bekannt, dass Willis an frontotemporaler Demenz leidet. Nach der Schocknachricht zog sich die "Stirb langsam"-Ikone aus der Öffentlichkeit zurück. In einer US-Talkshow berichtete nun seine jüngste Tochter, Tallulah Willis, über den aktuellen Gesundheitszustand ihres Vaters.

Willis sprach am Mittwoch in der NBC-"Today"-Show über das Leben des "Stirb Langsam"-Stars: "Er ist stabil, was in dieser Situation gut ist, aber auch hart", sagte sie. "Es gibt schmerzhafte Tage, aber es gibt so viel Liebe." Das Leben ihres Vaters mit der neurodegenerativen Krankheit hätte sie gelehrt, die Zeit, die sie noch mit ihrem Vater hat, zu schätzen. "Es hat mir wirklich gezeigt, dass ich keinen Moment als selbstverständlich ansehe", sagte sie in der Talkshow. "Man muss im Moment, man muss gegenwärtig sein", erklärte Willis.



Willis über Autismus-Diagnose: "Ich dachte, ich wäre sehr kaputt" Schon in der Vergangenheit hatte Tallulah Willis immer wieder über den Zustand ihres Vaters gesprochen. In der "Drew Barrymore Show" stellte sie im November 2023 fest, dass Willis an "einer wirklich aggressiven kognitiven Krankheit" leide. Einige Monate zuvor hatte sie in einem "Vogue"-Artikel über die Kämpfe ihres Vaters berichtet und darüber gesprochen, dass er sich verändert habe: "Ich habe immer Elemente seiner Persönlichkeit in mir wiedererkannt, und ich weiß einfach, dass wir so gute Freunde hätten sein können, wenn wir nur mehr Zeit hätten."

Auch über ihre eigene Diagnose, Willis hatte im März öffentlich gemacht, dass sie Autistin ist, sprach die Designerin im "Today"-Interview. Die Erkenntnis sei "sehr emotional" gewesen: "Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich wirklich gehasst und dachte, ich wäre sehr kaputt", so Willis, Sie habe aber gelernt, dass alles, was sie zuvor als krank, falsch oder zu viel empfand, eigentlich in Ordnung sei. "Und das gab mir mehr Gnade für mich selbst."

