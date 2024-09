Nach TV-Comeback: So war die erste Show von Stefan Raab bei RTL+

Stefan Raab ist am vergangenen Wochenende nicht nur in den Ring mit Regina Halmich gestiegen, der Entertainer ist in das direkte Duell mit "TV Total" und seinem Nachfolger Sebastian Pufpaff getreten. Nun hat Pufi auf die Attacken von Stefan Raab reagiert.

Comeback, zweiter Teil: Am vergangenen Samstag hatte Stefan Raab mit seinem Boxkampf gegen Regina Halmich seine Rückkehr ins Fernsehen gefeiert, Und dabei so gut wie nichts ausgelassen: Die Selbstinszenierung der "Killerplautze" empfanden viele Kritikerinnen und Kritiker als stark übertrieben, Raabs Humor von der Zeit überholt. Umso gespannter konnte man sein, wie seine, im Rahmen des Boxkampfs angekündigte neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" ankommen würde. Und die meisten X-User waren sich nach der 90-minütigen Premiere bei RTL+ weitgehend einig: Das neue Format, eine Art Mischung aus "TV Total", "Schlag den Raab" und "Wer wird Millionär?" kam sehr gut an.

"Es ist genial. Raab ist in Bestform", Stefan Raab ist der Gott der deutschen Unterhaltung", "Raab hat nicht zuviel versprochen" oder "Das Abo hat sich so was von gelohnt" lauteten nur einige der Kommentare. Viele fühlten sich an früher erinnert und äußerten sich nostalgisch: "Ich war für 90 Minuten wieder 15 Jahre alt", schrieb etwa User Erik. Auch KnappeNullVier stellte fest, dass Raab "mich alleine mit den ersten 30 Minuten seiner Show zurück in die Jugend geholt" habe.