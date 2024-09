Überraschende "Bergdoktor"-Besetzung - Neue Staffel mit Mark Kellers Sohn Aaron?

In den vergangenen Wochen hat das "Bergdoktor"-Team die neuen Episoden für die 18. Staffel der ZDF-Serie gedreht. Mark Keller spielt seit 2008 Martin Grubers Kumpel Alexander Kahnweile. Der 59-Jährige wird natürlich auch in den neuen Folgen im Einsatz sein. Doch es konnte zu einer überraschenden Rollenbesetzung kommen. Es sieht so aus, als könnte Mark Kellers Sohn Aaron ebenfalls Teil von "Der Bergdoktor" werden.

Bekommt Aaron Keller eine feste "Bergdoktor"-Rolle? Aaron Keller hat die Spekulationen um seine "Bergdoktor"-Rolle selbst befeuert. Der 31-Jährige war offensichtlich vor Ort, bei den Dreharbeiten für die neue Staffel. Am Set filmte er sich bei einem Rundgang durch die Krankenhaus-Kulisse und veröffentlichte den Clip in seiner Instagram-Story, wie intouch berichtet. "So meine Freunde, es ist wieder so weit! Ich darf hier eigentlich nicht filmen, aber ich mache es trotzdem", erklärt Aaron Keller während seiner Aufnahme.

Dabei schwenkt der Schauspieler-Spross in seinem Video auch auf Hans Sigl, der als "Bergdoktor" grad eine Drehpause hat. "Das ist auch Onkel Hans! Er sieht gut aus", gibt es ein Kompliment des 31-Jährigen für den Hauptdarsteller. Wird Aaron Keller also eine Rolle in der ZDF-Serie übernehmen oder handelt es sich nur um einen Besuch am Set?

Aaron Keller küsst Sophia Thomalla bei "Der Bergdoktor" Aaron Keller ist, wie sein Vater, ebenfalls Schauspieler und Musiker. Bisher übernahm der gebürtige Schweizer eher kleinere Rollen und war unter anderem in dem Film "1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde" zu sehen.