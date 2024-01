"Der Landarzt": Was ist aus den Schauspielern von damals geworden?

Erstmals im Free-TV

"House of the Dragon": Ist das "Game of Thrones"-Spin-off so gut wie das Original?

Die Serie „Game of Thrones“ begeisterte Millionen von Fans in aller Welt. Als sie 2019 nach insgesamt 73 Folgen ihr Ende fand, stand deshalb bereits fest, dass es ein Spin-off geben würde. So erblickte im Sommer 2022 „House of the Dragon“ das Licht der Welt – und läuft derzeit erstmals im deutschen Free-TV.

