Lust auf Intrigen? Neue Netflix-Serie „Insel der Milliardäre“

Seit geraumer Zeit nimmt Netflix immer wieder Serien aus verschiedenen Ländern der Welt in sein Programm auf. In Kürze ist mit „Insel der Milliardäre“ eine neue norwegische Produktion auf der Plattform zu sehen. Hier erhältst du alle wichtigen Infos zur Serie.

Worum es in „Insel der Milliardäre“ geht Im Mittelpunkt von „Insel der Milliardäre“ stehen zwei Unternehmen, die in der norwegischen Küstenstadt Lakseøya ansässig sind. Beide spielen eine wichtige Rolle in der internationalen Lachs-Industrie. Eine der Firmen plant, die andere zu übernehmen, um zum größten Lachs-Lieferanten der Welt zu werden. Allerdings hat sie nicht mit der Widerstandsfähigkeit des Kontrahenten gerechnet. Im Laufe der Fehde werden die Mittel zur Bekämpfung des Konkurrenten immer skrupelloser. Dabei trifft auch das traditionelle Handwerk des Fischfangs auf die Gier nach immer mehr Geld. Spannend ist ebenso der Blick darauf, wie der weltweit wachsende Bedarf an Lachs die norwegische Fischindustrie verändert hat. All dies passiert in einer Mischung aus Drama und Komödie sowie vor der beschaulichen Landschaft Norwegens.

Wer bei „Insel der Milliardäre“ mitspielt Angeführt wird eines der konkurrierenden Unternehmen von Julie Lange, die von Trine Wiggen gespielt wird. Wiggen war lange als Theaterschauspielerin tätig, ist aber seit 2005 auch in Film- und Serienproduktionen zu sehen. Unter anderem könntest du sie aus dem Film „Der Mann, der Yngve liebte“ von 2008 und der Krimiserie „Mammon“ kennen, die auch im deutschen Fernsehen lief.

Eine wichtige Rolle in „Insel der Milliardäre“ übernimmt auch Svein Roger Karlsen. Er blickt auf eine lange Karriere als Schauspieler zurück. Schon 1993 war er im Film „Ferien mit einer Leiche“ zu sehen. Weitere Eintragungen in seine Filmografie umfassen „Cold Feet“ von 2006 und „The Crossing – Flucht über die Grenze“ von 2020.

In „Insel der Milliardäre“ ist außerdem Ragne Grande zu sehen. Seit ihrem Abschluss an der Theaterhochschule im Jahr 2015 ist sie auf dem Weg, eine der besten Schauspielerinnen Norwegens zu werden. Dafür spricht unter anderem der Theaterpreis Heddaprisen, den sie 2018 gewann. Vor „Insel der Milliardäre“ war sie in einer Folge der Serie „Heimbane“ und im Film „Possession“ von 2022 zu sehen.

Wer hinter „Insel der Milliardäre“ steckt Entwickelt wurde „Insel der Milliardäre“ von Anne Bjørnstad und Eilif Skodvin. Das Duo ist auch für einen der ersten großen Erfolge von Netflix verantwortlich. Die Krimiserie „Lillyhammer“, die von 2012 bis 2014 in drei Staffeln veröffentlicht wurde, erzählt von einem New Yorker Gangster, der im norwegischen Lillehammer untertaucht. Zudem hatten Bjørnstad und Skodvin die Idee für die Serie „Beforeigners – Mörderische Zeiten“. Darin gelangen Menschen aus der Vergangenheit in die Gegenwart, wo sie in die Gesellschaft integriert werden müssen. Das Kreativ-Duo hinter „Insel der Milliardäre“ ist somit für spannende Konzepte bekannt.

Wo „Insel der Milliardäre“ zu sehen ist Netflix hat sich die internationalen Rechte an der Ausstrahlung von „Insel der Milliardäre“ gesichert. Dadurch ist die Serie exklusiv auf der Plattform zu sehen. Die erste Staffel wird am 12. September 2024 veröffentlicht. Sie besteht aus sechs Episoden mit jeweils rund einer Stunde Laufzeit.