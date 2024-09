Neue Folgen "Nord bei Nordwest": So geht es mit Hauke Jacobs und Kollegen weiter

Mit der Kriminalfilmreihe „Nord bei Nordwest“ ist der ARD angesichts einer Quote von zuletzt mehr als acht Millionen Zuschauern ein echter Volltreffer gelungen. Bereits seit 2014 klärt Hinnerk Schönemann als Hauke Jacobs mit weiblicher Unterstützung Morde im so beschaulichen wie fiktiven Ostsee-Örtchen Schwanitz auf. 24 Episoden à 90 Minuten liefen bislang über die Bildschirme. Die letzten Folgen waren im Januar 2024 zu sehen. Fans dürfen sich aber auf Nachschub freuen – und das gleich im Dreierpack. Wir skizzieren, wie es weitergeht.

Fette Ente mit Pilzen Auch in der 25. Folge von „Nord bei Nordwest“ gibt es natürlich eine Leiche. Dieses Mal handelt es sich um eine chinesische Diplomatin, die in einem asiatischen Restaurant zu Tode kommt. Nicht nur Hauke Jacobs untersucht den Fall. Auch ein chinesischer Sonderermittler ist mit von der Partie. Zudem begibt sich Tierärztin Jule Christiansen bei Recherchen in Gefahr.

Fans dürfen bei „Fette Ente mit Pilzen“ die gewohnte Qualität erwarten. Das Drehbuch stammt nämlich von Holger Karsten Schmidt, der nicht nur die meisten Skripts zur Krimiserie beisteuerte, sondern auch die Idee dazu hatte. Mit Steffi Doehlemann sitzt auf dem Regiestuhl ebenfalls eine Bekannte, die bereits Folge 22, „Kobold Nr. Vier“, inszenierte.

Haare? Hartmann! Schwanitz ist bekanntlich der ideale Ort, um unterzutauchen und sich zu verstecken. Das denkt sich auch Grit Hartmann, die hier als Friseurin arbeitet. Doch natürlich wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Das bedeutet viel Arbeit für die Polizisten Hauke Jacobs und Hannah Wagner.

In der Rolle von Grit Hartmann ist Julika Jenkins zu sehen, die zuletzt mit der erfolgreichen Netflix-Serie „Liebes Kind“ für Furore sorgte. Die 53-Jährige war schon in zahlreichen Krimi-Formaten zu sehen – unter anderem im „Tatort“ oder dem „Taunuskrimi“. Für Drehbuch und Regie sind – wie schon in diversen Folgen zuvor – Felix Herzogenrath und Niels Holle verantwortlich.

Das Nolden-Haus Das Nolden-Haus ist in ganz Schwanitz als Spukhaus bekannt. Hier soll der Geist der erhängt aufgefundenen Inge Nolden umgehen. Trotz Warnungen entscheidet sich die Lübeckerin Lena Helbing, in das leerstehende Gebäude einzuziehen. Keine gute Idee. Schon bald sind Hauke, Hannah und Jule gefordert.

Eine besondere Hauptrolle spielt in der Folge „Das Nolden-Haus“ – für die abermals das Duo Herzogenrath und Holle verantwortlich ist – eine denkmalgeschützte Jugendstilvilla. Verwinkelte Räume und das historische Ambiente sorgen hier für eine düstere Atmosphäre. Wer sich in die Location verliebt hat, kann das Objekt, das sich in Großhansdorf befindet, sogar kaufen.

Wann kommen die neuen Folgen von „Nord bei Nordwest“? Zwar sind alle drei neuen Episoden von „Nord bei Nordwest“ schon abgedreht. Bislang hat die ARD allerdings noch nicht offiziell bekannt gegeben, wann die neuen Folgen zu sehen sein werden. Hilfreich könnte jedoch ein Blick in die Historie sein. Denn zuletzt liefen neue Folgen immer donnerstags zu Jahresbeginn über die Mattscheibe. Fans des kultigen Küstenkrimis sollten sich also jeweils den Abend des 2., 9. und 16. Januar 2025 besser frei halten. Alternativ werden auch die neuen Folgen in der Mediathek der ARD zu finden sein.