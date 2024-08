ARD-Highlights: Internationale Krimis mit deutscher Starbesetzung in der Übersicht

Ein Termin, der bei vielen Zuschauern wöchentlich im Kalender markiert wird: Der Donnerstags-Krimi im Ersten. Egal, ob Spanien, Kroatien, Italien oder die Schweiz. Die ARD entführt ihr Publikum jede Woche in traumhafte Kulissen – und nebenbei wird noch ein Verbrechen gelöst. Ein Erfolgskonzept, das Früchte trägt. Wir haben eine Auswahl der beliebtesten Krimis zusammengetragen.

„Donna Leon“ – Erfolgreicher Start vor 25 Jahren in Italien Den Anfang machte im Oktober 2000 die beliebte Krimireihe „Donna Leon“, als die erste Folge über die Fernsehbildschirme flimmerte. Seitdem hat sich Uwe Kockisch als Commissario Brunetti in die Herzen vieler Zuschauer gespielt. Vor längerer Zeit wurde die Krimi-Reihe aber eingestellt – nach 26 Folgen! Dennoch werden ältere Folgen immer mal wieder an einem Donnerstagabend in der ARD ausgestrahlt und auch diese Wiederholungen erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit. Ein Grund dafür dürfte der traumhafte Schauplatz sein, in der sich die Handlung abspielt. Gedreht wurde nämlich neben dem Studio auch in der italienischen Stadt Venedig. So diente der Campo della Confraternita für Szenen, die vor dem Questura-Dienstsitz spielen. Die Mauer der Questura ist in Wahrheit die Außenfront des Palazzo della Nunziatura Apostolica. Ebenfalls wurde auch die Kirche San Francesco della Vigna als Drehort genutzt und das Hotel Palazzo Stern für Innenaufnahmen verwendet. So überzeugt die Krimi-Reihe mit ihren authentischen Schauplätzen Venedigs und lockt stets ein Millionenpublikum vor die heimischen Fernsehbildschirme. „Donna Leon“ bildete damit die Vorlage für weitere Auslandskrimis, welche die ARD seitdem regelmäßig produzieren lässt.

„Der Kroatien-Krimi“: Hafenstadt Split und Adriainseln punkten Die erste Folge der beliebten Krimi-Reihe „Der Kroatien-Krimi“ feierte im Jahr 2016 mit „Der Teufel von Split“ große Fernsehpremiere. Millionen Zuschauer zeigten sich begeistert von der neuen Serie und sind Kroatien seither treu geblieben. Die Kommissarin Branka Maric verkörperte zunächst die Schauspielerin Neda Rahmanian, bis sie im Jahr 2020 von Jasmin Gerat als Kommissarin Stascha Novak ersetzt wurde, was dem Erfolg aber keinen Abbruch tat. Auch in dieser Besetzung zieht „Der Kroatien-Krimi“ immer wieder ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Ein Erfolgsrezept ist wohl auch die Umgebung, in der sich die Handlung abspielt: Die Hafenstadt von Split sowie die Adriainseln sorgen für eine traumhafte Kulisse und entführen die Zuschauer in ein beliebtes Urlaubsziel. Kroatien gehört nämlich zu einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Vor dieser Kulisse macht es gleich doppelt so viel Spaß, einen neuen Fall zu lösen und auf Täterfang zu gehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind 16 Episoden zu sehen gewesen und wie es aussieht, werden noch viele weitere folgen.

„Der Irland-Krimi“: Désirée Nosbusch bringt den Erfolg Interessant wird es beim „Der Irland-Krimi“, der seit 2019 von der ARD an ihrem Krimi-Donnerstag ausgestrahlt wird. Hier bilden keine Kommissare die Basis der Handlung, sondern eine Polizeipsychologin namens Cathrin Blake, die von Désirée Nosbusch verkörpert wird. Nosbusch spielt eine deutschstämmige Polizistin, die nach dem spurlosen Verschwinden ihres Mannes Liam in eine persönliche Krise stürzt, die sie in die Alkohol- und Drogenabhängigkeit führt.

Nachdem sie sich ihren Dämonen gestellt hat, kehrt sie in ihren Beruf zurück – allerdings nicht mehr als Polizistin, sondern als Polizeipsychologin. Ein Erfolgskonzept, das aufgeht. Insgesamt überzeugt „Der Irland-Krimi“ mit seinem deutsch-irischen Cast in den bisherigen 8 Folgen die Zuschauer und sorgt für gute Einschaltquoten im Ersten.

„Kommissar Dupin“: Seit 2013 ein Erfolg mit Pasquale Aleardi Seit 2014 zeigt die ARD die Krimireihe „Kommissar Dupin“ mit dem schweizer Schauspieler Pasquale Aleardi als Commissaire Georges Dupin in der Hauptrolle. Die beliebte Krimi-Reihe basiert auf den Romanen von Jörg Bong, die unter dem Pseudonym „Jean-Luc Bannalec“ veröffentlicht wurden. Seit der Erstausstrahlung kann die Serie regelmäßig ein Millionenpublikum begeistern. Im März 2024 wurde bereits die 12. Folge ausgestrahlt, mit Pasquale Aleardi als französischer Ermittler. Neben der Besetzung überzeugen auch die tollen Kulissen. Ein Beispiel: Die Cote de Granit Rose im Norden der Bretagne hat eine ganz besondere Atmosphäre, der sich kaum ein Zuschauer entziehen kann, so auch nicht der Protagonist selbst, wie er in einem Interview mit der HÖRZU einmal verriet: „Die Felsformationen an diesem Küstenabschnitt sind nicht von dieser Welt. Sie wirken immer neu, immer anders“.

„Der Zürich-Krimi“: Ein Schweizer in der Hauptrolle „Der Zürich-Krimi“ läuft seit 2016 mit Abständen in der ARD und überzeugt mit dem schweizer Schauspieler Christian Kohlund in der Hauptrolle des Rechtsanwalts Thomas Borchert. Gemeinsam mit seiner Kollegin Dominique Kuster, gespielt von Ina Paule Klink, die schon von 2000 bis 2021 in der erfolgreichen ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ zu sehen war, hat Borchert schon so einige Verbrecher zur Strecke gebracht. In bisher 19 Folgen konnte die Serie ein breites Publikum begeistern. Beispielsweise konnte die Folge „Borchert und die Spur der Diamanten“ im letzten Jahr 7,21 Millionen Zuschauer für sich gewinnen. Das entsprach einem Marktanteil von 27, 9 Prozent für die ARD. Einen erheblichen Anteil an dem Erfolgsformat haben wohl auch die traumhaften Kulissen, an der sich das Geschehen abspielt. Wie der Titel bereits verrät, wird vor allem in Zürich gedreht. So sind in den Aufnahmen beispielsweise die Grossmünstertürme oder die Hans-Waldmann-Staue zu sehen, aber auch die Altstadt von Zürich. Einige Szenen werden aber auch in Prag und weiteren tschechischen Orten, wie dem Krematorium Motol oder die Malvazinky-Klinik gedreht.

„Der Bozen-Krimi“: Packende Verbrechen in Südtirol Seit 2015 werden Verbrechen in der malerischen Landschaft Südtirols gelöst. Bisher hat die ARD 20 Folgen rund um Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) ausgestrahlt – mit einer überragenden Quote. Erst im März dieses Jahres erzielte „Der Bozen-Krimi: Mein ist die Rache“ einen Quotenhammer. Gleich 7,22 Millionen Zuschauer konnte das Erste für sich gewinnen, was einem Marktanteil von 28,3 % entsprach. „Der Bozen-Krimi“ ist ein absoluter Zuschauermagnet, was nicht zuletzt an den Drehorten liegt. Diese liegen rund um die Stadt Bozen verteilt. Dazu gehören u.a. Meran und die Dolomiten. So stellt die Gemeinde Eppan in Südtirol beispielsweise einen Drehort für den beliebten Krimi dar. Dort liegt auch das Weingut, auf welchem Kommissarin Sonja Schwarz lebt. Dazu dient ein Hof in St. Michael-Eppan als Kulisse, das fernab der Serie tatsächlich als Weingut in Betrieb ist.