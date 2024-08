Sind Heidi Klum und Tom Kaulitz Swinger? Paar bekommt Einladung zum Dreier

An traumhaften Sandstränden samt kristallklarem Wasser lässt es sich aushalten. Das dachten sich offenbar auch Heidi Klum und Tom Kaulitz, die sich kürzlich einen Pärchenurlaub in der Karibik gönnten. Doch vor Ort erwartete die Eheleute nicht nur traute Zweisamkeit, wie Kaulitz im gemeinsamen Podcast mit Zwillingsbruder Bill, "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", nun berichtete.

Bill Kaulitz spricht in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" offen über seinen sogenannten "Body Count". Der Tokio-Hotel-Frontmann gesteht, dass er nicht mehr weiß, mit wie vielen Menschen er geschlafen hat. Sein Bruder Tom hingegen hält die Diskussion über die Anzahl der Sexualpartner für überbewertet.

Im Urlaubsparadies Saint-Barthélemy verbrachte das Paar natürlich viel Zeit am Strand, der erfreulicherweise recht spärlich besucht war, wie sich Kaulitz erinnerte: "Wir waren an einem windigen Tag an einem riesigen Strand. Da waren vielleicht 20 Leute – weit verteilt auf vielen Metern."