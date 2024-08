Narumol und Josef bekommen überraschenden Besuch

Barbara Schöneberger legt Promis rein

"Verstehen Sie Spaß?": Nico Santos bekommt Stress in der griechischen Botschaft

In der ersten Ausgabe des Jahres von "Verstehen Sie Spaß?" kommt Nico Santos in eine stressige Situation. Für den Popstar geht es dabei in die griechische Botschaft. Natürlich ist Nico Santos nicht der einzige Promi, der von Moderatorin Barbara Schöneberger reingelegt wird. Auch Barbara Wussow und Riccardo Simonetti landen in einer ungewöhnlichen Situation.

