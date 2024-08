Bergdoktor"-Star überrascht mit ungewöhnlichem Clip

Nicht nur vor der Kamera hat es der "Bergdoktor" häufig mit stressigen Einsätzen zu tun. Auch Hauptdarsteller Hans Sigl steht unter Druck, den straffen Zeitplan am Set einzuhalten. Der 55-Jährige und Schauspiel-Kollege Mark Keller haben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gegeben.

„Zu viel Sonne abbekommen?“, schreibt ein Fan unter das Video, das Mark Keller zuletzt bei Instagram postete. Auf den Bildern zeigt der "Bergdoktor"-Star seine feminine Seite und präsentiert sich in einem engen Frauenkleid. Begleitet wird er dabei von seinen zwei Söhnen, Joshua (28) und Aaron (31), in einem ähnlichen Outfit. Die drei tänzeln und schwingen ihre Hüften zu dem Song "Bauch Beine Po" von Shirin Davids.

Aaron Keller bei "Der Bergdoktor"?

Der Clip kam bei den meisten Fans gut an. „Ihr seid der Knaller. Love it“, so einer von den zahlreichen positiven Kommentaren. Aktuell wird spekuliert, ob Aaron auch eine Rolle bei "Der Bergdoktor" in der kommenden Staffel erhält. Auf Instagram postete der 31-Jährige Fotos von einem Besuch am Set der ZDF-Serie und heizte damit die Gerüchteküche an.