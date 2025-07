„Song Trip“ im ZDF: Max Giesinger, LEA & Co. entdecken ihre Songs weltweit neu

Deutsche Musikstars wie Max Giesinger, LEA und 01099 brechen zu außergewöhnlichen Reisen in ferne Länder auf. Dort interpretieren sie ihre Songs gemeinsam mit lokalen Künstlern neu. Die Reise ist geprägt von intensiven Begegnungen.

Song Trip Reportage

In ein fremdes Land reisen und die eigene Musik gemeinsam mit einheimischen Künstlern neu interpretieren: Um diesen ungewöhnlichen Ansatz geht es in der neuen Musik-Sendereihe "Song Trip". In den Folgen (ab Freitag, 27. Juni, ab 10 Uhr im ZDF streamen oder ab 4. Juli, jeweils freitags, um 23.30 oder 23.45 Uhr, im ZDF zu sehen) brechen Deutsche Pop- und Rockkünstler brechen zu musikalischen Abenteuern in ferne Länder auf. Sie begegnen vor Ort nicht nur neuen Kulturen, sondern auch ihrer eigenen Musik auf ganz neue Weise.

"Song Trip" ist mehr als ein klassisches Musik- oder Reiseformat. Die Reihe verbindet dokumentarisches Storytelling mit intimen Künstlerporträts und einem Hauch Fanmagie. Auf der Agenda stehen fünf Episoden, fünf Länder und fünf ganz persönliche musikalische Transformationen. Mit dabei: Max Giesinger, LEA, die Band Juli, das Rap-Kollektiv 01099 und Alice Merton. Neben den musikalischen Begegnungen stehen auch die landschaftlichen und kulturellen Facetten der jeweiligen Länder im Fokus.

Besonderes Highlight: In der "Watchparty", die Teil jeder Folge ist, sehen die Künstler und Künstlerinnen ihre Reise zum ersten Mal gemeinsam. Dabei entstehen persönliche Gespräche, spontane Reaktionen und ein ganz eigener Austausch unter den Acts. Für die Zuschauerinnen werden diese besonderen Momente zum hautnahen Erlebnis – mal lustig, mal tiefgründig, oft berührend.

"Es war von vorne bis hinten der perfekte Trip" Den Auftakt macht Max Giesinger in der Weite der Mongolei. Sein Abenteuer beginnt mit einem Selfievideo im Flugzeug, in dem der Künstler erzählt, dass er sich auf sommerliche Temperaturen eingestellt hat. Doch es sollte ganz anders kommen. In der Mongolei trifft er auf den international gefeierten Kehlkopfsänger Batzorig Vaanchig sowie die mongolische Rapperin Twinpearly. Gemeinsam mit ihnen interpretiert er seinen Song "80 Millionen" neu. Eine Herausforderung, die Giesinger als intensiv, aber lohnend beschreibt: "Es war von vorne bis hinten der perfekte Trip. Auch wahnsinnig anstrengend. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich innerhalb einer Woche das ganze Land kennengelernt habe." Dass diese musikalische Konstellation alles andere als gewöhnlich ist, weiß der Sänger: "Die Aufgabe ist es, diese drei komplett verschiedenen Künstlertypen zusammenzubringen. Wir haben diesen traditionellen mongolischen Musiker, diese Rapperin und den deutschen Popsänger. Weiter auseinander könnte es nicht sein."

Auch LEA verlässt ihre gewohnten Pfade und reist nach Trinidad und Tobago. Dort trifft sie auf die Soca-Künstlerin Nessa Preppy und Producer 1st Klase. Gemeinsam erfinden sie ihren Song "Leiser" neu – unter der karibischen Sonne, zwischen buntem Straßenleben und musikalischem Feuer. Für die Sängerin ein Erlebnis jenseits aller Erwartungen: "Ich kann die Reise mit gar nichts vergleichen, was ich vorher in meinem Leben erlebt habe. Ich habe so etwas noch nie empfunden. Dass ich wo hinkomme und so gar nicht weiß, was passiert", schwärmt sie. "Man kommt da in diese ganz andere Welt hinein. Ganz unfassbar."

"Davon werde ich lange zehren" Für die Band Juli geht es nach Marokko – ein Land voller Farben, Rhythmen und Überraschungen. Dort treffen sie auf Sänger Aziz Ozouss, DJ und Sängerin Kawtar Sadik sowie die Guembri-Spielerin Hind Ennaira. Gemeinsam verwandeln sie "Dieses Leben" in ein klangliches Mosaik aus nordafrikanischem Flair und deutschem Indiepop. Frontfrau Eva Briegel ist begeistert: "Für uns als Band war diese Erfahrung, nach Marokko zu fahren, was ganz Besonderes, und wir haben uns als Band noch mal ganz neu gefunden. Diese Einflüsse haben uns, glaube ich, ziemlich gutgetan – auch in Hinblick auf die nächste Platte."

Ebenfalls mit von der Partie: das Dresdner Rap-Kollektiv 01099. Für sie geht es nach Albanien, wo sie mit Sänger Arian Shehu und Sängerin Semi Jaupaj nicht nur musikalisch, sondern auch emotional in die heimische Kultur eintauchen. Gemeinsam entsteht eine neue Version ihres Tracks "2000er". Paul von 01099 zeigt sich bewegt: "Ich bin auf jeden Fall ergriffen von dieser Tiefe der Kultur, der Tradition, das hat mich schon sehr beeindruckt. Das werde ich in jedem Fall mitnehmen. Und davon werde ich lange zehren."

Den Abschluss der musikalischen Weltreise bildet Alice Mertons Trip nach Island. Dort trifft sie auf ESC-Star Daði Freyr und die legendären Elektronik-Künstler von GusGus. Gemeinsam erschaffen sie eine frische Version von "No Roots" in einer Kulisse, die so spektakulär ist wie die Musik selbst. "Wir haben auf Bergen performt, wir haben auf Wasser performt, aber wir haben noch nie in einer Höhle performt", erzählt Merton und bringt damit den magischen Spirit von "Song Trip" auf den Punkt.

Song Trip – Fr. 04.07. – ZDF: 23.30 Uhr

