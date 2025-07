Neuzugang bei „Bares für Rares“: Ferdinand sorgt sofort für Begeisterung

"Bares für Rares" hat einen neuen Händler in seinen Reihen: Ferdinand! Der mischt in der neusten Folge der ZDF-Trödelshow direkt kräftig mit. Horst Lichter hat sich seine Meinung offenbar schon gebildet ...

Fans von "Bares für Rares" dürfen sich auf ein neues Gesicht im Händlerraum freuen: In der neusten Ausgabe der ZDF-Trödelshow mischt erstmals ein gewisser Ferdinand mit! Allzu viel ist über den neuen Händler zwar noch nicht bekannt, doch Horst Lichter scheint bereits eine klare Meinung zu ihm zu haben.

Ferdinand tüten direkt seinen ersten Deal ein

Und wie kommt Ferdinand so im Händlerraum an? Dort darf direkt mal kräftig gratuliert werden – denn Ferdinand schnappt sofort zu und schließt seinen ersten "Bares für Rares"-Kauf ab. Der Mann ist offensichtlich nicht nur zum Spaß hier: Eine Brosche von Dior, die 1964 in Pforzheim von Henkel und Grosse gefertigt wurde, ersteigert der Neuzugang für 200 Euro. Die Expertise hatte zuvor lediglich 100 bis 150 Euro als Schätzpreis genannt.