Vom RTL-Tester zum Helene-Fischer-Lover: Wer ist Thomas Seitel?

Seit 2018 sind Thomas Seitel und Helene Fischer ein Paar. Seit 2021 haben sie eine gemeinsame Tochter. Doch wer genau ist der Mann an der Seite der Sängerin?

Später wurde er dann Teil des Zirkusteams „Cirque du Soleil“, mit dem er jahrelang als Akrobat um die Welt tourte. 2017 ist er dann ins Team für Helene Fischers Live-Tour gekommen. In den 2 Jahren auf Tour war er vor allem Luftakrobat, der gemeinsam mit der Sängerin riskante Elemente in bis zu 15 Metern Höhe zeigte. Insgesamt waren es 70 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.