Heinos Manager wettert gegen Silbereisen & Zarrella: "Irrelevant"

Heinos Manager wehrt sich gegen die Kritik

Während Nacktmodel Micaela Schäfer im Bikini in einem Planschbecken tanzt, sitzt Heino daneben und singt. In einer anderen Szene stößt der Volksmusikstar mit dem Erotikmodel mit einem übergroßen Weinglas an. Dabei trällert Heino: „Ein kleines Gläschen am Morgen vertreibt alle Sorgen“. Verherrlichung von Alkoholkonsum, Sexismus oder auch schlechte Vorbildfunktion sind einige der Vorwürfe, die Heino nun zu hören bekommt.