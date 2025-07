Sophia Hutchins stirbt mit 29: Sie stürzte mit ihrem ATV 100 Meter in die Tiefe

Sophia Hutchins, Unternehmerin und Vertraute von Caitlyn Jenner, starb bei einem Verkehrsunfall in Malibu. Ihr Quad stürzte 100 Meter in die Tiefe. Medien berichten, dass sie nahe Jenner's Wohnhaus verunglückt sein soll. Hutchins war bekannt aus der Reality-Serie "I Am Cait" und arbeitete im Gesundheitsbereich.