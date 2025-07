Nach Flughafen-Verhaftung: Wird Jimi Blue jetzt an Österreich ausgeliefert?

Er wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht

Den 25. Juni 2025 dürfte Jimi Blue Ochsenknecht nicht in bester Erinnerung behalten. An diesem Tag nahm ihn nämlich die Polizei am Hamburger Flughafen fest. Doch für die Fans des Schauspielers deutete sich schnell Entwarnung an. So postete Ochsenknecht wenig später bei Instagram: „Macht euch keine Sorgen, gibt ein großes Missverständnis. Das sind wir grad am Klären.“ Doch die Verhaftung war alles andere als ein Missverständnis. Denn Jimi Blue wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht.