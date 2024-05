Von Todesfall bis Fußbruch: Diese "Let’s Dance"-Star mussten unerwartet die Show verlassen

Bei „Let’s Dance“ zeigen Promis seit 2006, was sie auf der Tanzfläche draufhaben. Doch in der Geschichte der Sendung mussten einige Teilnehmer aus verschiedenen Gründen frühzeitig das Handtuch werfen. Hier erfährst du, welche Kandidaten das waren und was ihnen passiert ist.

Kreislaufzusammenbruch und medialer Druck An der ersten Ausgabe von „Let’s Dance“ im Jahr 2006 nahm unter anderem Heide Simonis teil. In den ersten fünf Sendungen gehörte die einstige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein stets zu den schlechtesten Kandidaten. Nur dank der Zuschauer-Votings schied sie nicht aus. Vor der sechsten Show fühlte sich Simonis nicht wohl und begab sich ins Krankenhaus. Dort wurde ihr die Teilnahme an der Sendung ausdrücklich untersagt, weil sie einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hatte. Für ihren Gesundheitszustand machte sie auch die „Kampagne eines bestimmten Mediums“ verantwortlich. In der „Bild“ wurde sie als „Hoppel-Heide“ bezeichnet.

Erholungspause und Knieverletzung In der dritten Staffel von „Let’s Dance“ von 2010 mussten gleich zwei Kandidaten vorzeitig aufgeben. Der Boxer Arthur Abraham tanzte in der ersten Folge mit. Anschließend bekam er aber vom Arzt seines Verbands den Ratschlag, nicht mehr an der Show teilzunehmen. Denn Abraham hatte nur wenige Wochen vor Beginn der Staffel einen Boxkampf absolviert und wurde dazu angehalten, sich davon vernünftig zu erholen. Eine Woche nach Abrahams Ausstieg musste auch Hiltrud „Hillu“ Schwetje aufgeben.

Die Ex-Frau des ehemaligen Kanzlers Gerhard Schröder hatte sich bereits im Training für „Let’s Dance“ die Hand gebrochen. Aufgrund eines Sturzes auf das Knie konnte sie nicht mehr an der dritten Sendung teilnehmen.

Bandscheibenvorfall In Staffel 4 von „Let’s Dance“ von 2011 war erneut ein vorzeitiger Verlust zu vermelden. Vor der fünften Sendung stellte der Arzt der Schlagersängerin Kristina Bach fest, dass sie sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen hatte. Daher war sie nicht in der Lage, weiterzutanzen. Bereits in der dritten Sendung musste der Schauspieler Bernd Herzsprung eine Pause einlegen, weil seine Mutter verstorben war. Er kehrte aber in der nachfolgenden Sendung zurück.

Tod der Schwester und grippaler Infekt Ebenfalls aufgrund des Todes einer Verwandten beendete die Sängerin Gitte Hænning ihre Teilnahme an der fünften Staffel von 2012. Nachdem ihre Schwester Jette verstorben war, machte Hænning zunächst in der vierten Sendung eine Pause und stieg dann ganz aus. Der nächste Promi, der unfreiwillig ging, war Ralf Bauer in der achten Staffel von 2015. Er zog sich einen grippalen Infekt zu und durfte dann keinen Sport machen. Dies bedeutete auch sein Ende bei „Let’s Dance“.

Fußbruch und Kreuzbandriss Zwei schwere Verletzungen sorgten in der elften Staffel von 2018 für vorzeitig ausgeschiedene Promis. Vor der fünften Sendung erlitt der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht einen Ermüdungsbruch des Mittelfußknochens. Dennoch trat er in der Show auf, musste aber anschließend die Segel streichen. In der achten Sendung der gleichen Staffel knickte der Schauspieler Bela Klentze beim Tanzen um und zog sich einen Kreuzbandriss zu.