"Das Quartett – Das Schweigen": Kritik zum Krimi mit Anja Kling

Im siebten Fall der ZDF-Krimireihe "Das Quartett" wird eine junge Frau in einem Leipziger Bahnhof ermordet. Ihre Schwester schweigt. Ein nervenaufreibender Fall für die Mordkommission K14.

Mysteriöser Tod eines Zwillings Es ist ein verstörendes Bild, mit dem "Das Schweigen", der siebte Film der ZDF-Krimireihe "Das Quartett" (Regie: Elmar Fischer, Buch: Jonni Remmler, Judith Angerbauer), beginnt: Eine junge Frau (in einer Doppelrolle: Emma Floßmann) sitzt auf dem Boden eines Leipziger Vorstadtbahnhofs. In ihren Schoß gebettet liegt ihre tote Zwillingsschwester. Der Überlebenden scheint körperlich nichts zu fehlen, aber sie spricht nicht. Steht sie unter Schock?

Kriminaltechniker Linus Roth (Anton Spieker) schafft es, das Vertrauen der jungen Frau zu gewinnen. Wenig später kann er seiner erstaunten Chefin Maike Riem (Anja Kling) zwei Namen präsentieren: Die Überlebende heißt Julia Kuschke, ihre tote Schwester trug den Namen Anna. Die Eltern der Frauen (Alexandra Finder, Jan Andreesen) sind drogenabhängig. Ihre Mädchen seien schon vor drei Jahren abgehauen, sagen sie.

Anschluss fanden sie auf dem Strich und später in einer sektenartigen Gemeinschaft. Deren Leiter, der Guru Raphael Wegner (Torben Liebrecht), denkt gar nicht daran, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Getrieben von der ausweglosen Lage bietet Pia Walter (Annika Blendl) an, verdeckt in der Gemeinschaft zu ermitteln. Es dauert nicht lange, da schwebt die Kriminalhauptkommissarin selbst in ernster Gefahr ...

Ungewöhnlicher Fall für die Krimi-Reihe "Das Quartett – Das Schweigen" ist ein aufgrund seiner psychologischen Dimensionen ungewöhnlicherer Fall der in der Regel recht konservativen Krimi-Reihe. Das Drehbuch zum Film schrieben abermals Jonni Remmler und Judith Angerbauer, die bereits für den vorangegangenen sechsten Film "Mörderischer Pakt" verantwortlich waren. Bei dessen Erstausstrahlung im September 2023 schalteten zwar nur 4,05 Millionen Menschen ein, was allerdings am zeitgleich gesendeten DFB-Länderspiel bei RTL gelegen haben könnte. In der Spitze erreichte "Das Quartett" in der Vergangenheit 7,29 Millionen Menschen (beim dritten Film "Die Tote vom Balkon", 2021), was einem starken Gesamtmarktanteil von 24,6 Prozent entsprach.

Auf die Frage, was den besonderen Reiz der Krimi-Reihe ausmache, antwortete Hauptdarstellerin Anja Kling bereits 2019 im Interview: "Am 'Quartett' mag ich die große Normalität der vier Kommissare. Der Reiz dahinter ist, dass man eben nicht noch etwas Außergewöhnlicheres als alle anderen machen will." Die inzwischen 54-Jährige: "Wir stehen mit unseren Persönlichkeiten ein wenig im Hintergrund, es geht vor allem um die Fälle. Wir spielen normale Menschen, die respektvoll miteinander umgehen, immer auf Augenhöhe sind und sich gegenseitig schätzen."

So geht es weiter Auch in dem nun gezeigten siebten Fall sind persönliche Geschichten des titelgebenden Quartetts nur spärlich gesät: Der verdächtige Guru Raphael Wegner versucht bei einer polizeilichen Befragung den Spieß umzudrehen und mehr über ein persönliches Trauma von Maike Riem herauszufinden. Die angewandte Methode, das "Cold Reading" erklärt die wachsame Kommissarin im Film selbst: "Er stellt irgend so eine allgemeingültige Aussage in den Raum und achtet darauf, an welcher Stelle ich emotional reagiere. Und dann arbeitet er sich vor – Schritt für Schritt. Mentalisten arbeiten mit dieser Methode." Im Falle von Riem – so viel sei verraten – beißt er allerdings auf Granit.

Die Dreharbeiten zum Film fanden von Mai bis Juli 2023 abermals in Berlin, Leipzig und Umgebung statt. Ein Aspekt, der Kling ebenfalls gut an der Krimi-Reihe gefällt: "Meine ganze Familie väterlicherseits kommt aus der Leipziger Umgebung. Für mich war es daher ein Heimspiel. Eine wunderschöne Stadt, ich bin da gern."

Zeitgleich zum siebten wurde auch der achte Film, "Das Quartett – Schwarze Rache", in Leipzig und Umgebung gedreht. Unter Regie von Elmar Fischer erzählt der abermals von Judith Angerbauer und Jonni Remmler erdachte Krimi von fünf Freunden, die in einem illegalen Underground Fight Club Zeugen eines schrecklichen Ereignisses werden. Ein Jahr später trifft sich die Clique in einem Escape Room wieder. Diesmal ereignet sich in unmittelbarer Nähe ein Mord ... Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

