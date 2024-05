"Suchkind 312": Kritik zum Drama mit Christine Neubauer

In dem 50er-Jahre-Drama "Suchkind 312" will Christine Neubauer als Ursula unbedingt ihre verschollene Tochter finden. Ein bewegendes Melodram, das die Nachkriegszeit thematisiert. 3sat zeigt den Film aus dem Jahr 2007 erneut.

Deutschland 1954

Neun Jahre nach der chaotischen Flucht in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs haben die Ereignisse tiefe emotionale Spuren hinterlassen. Millionen Deutsche wurden während des Exodus gen Westen getrennt, darunter viele Kinder, die noch so klein waren, dass sie sich weder an ihren Namen noch an den Geburtstag, ihre Eltern oder die alte Heimat erinnerten. Der Roman "Suchkind 312" von Hans-Ulrich Horster thematisierte damals eines dieser Schicksale, und ein gleichnamiger Spielfilm brachte das Melodram bereits 1955 auf die Leinwand. 3sat wiederholt nun das Remake von 2007 mit Schmonzetten-Allzweckwaffe Christine Neubauer.