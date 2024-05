"La Familia - House of Reality": Die Promis und alle weiteren Infos zum neuen RTL-Reality-Highlight

RTL startet mit noch mehr Reality-TV-Power. In der neuen RTLZWEI-Show "La Familia - House of Reality" wollen die Social-Media- und Reality-Stars mehr aus ihrem Alltag zeigen. Wer dabei ist und worum es geht - hier gibt es die Antworten.

In diesem Reality-TV-Format ist das Teilnehmerfeld übersichtlich. Fünf bekannte Persönlichkeiten aus der Social-Media und Reality-TV-Branche ziehen gemeinsam in eine Villa in München. Dabei können die Zuschauer die Bewohner auf Schritt und Tritt beobachten. Um authentische Einblicke zu gewähren, sollen die Bewohner auch alles mit ihren Smartphones festhalten. Doch ganz unter sich sind die fünf nicht. Es sollen auch ein paar Neulinge mit einziehen, die war noch nicht viele Follower haben, doch laut des Senders "Potenzial, ganz groß zu werden".

Bei "La Familia - House of Reality" kämpfen die Bewohner um den Verbleib in der Villa. Langweilig wird es wohl nicht in dem schicken Anwesen in der bayerischen Metropole. Monatlich müssen sich Reality-Stars in sogenannten "Challengers" beweisen. Im Mai soll die große Einweihungsfeier stattfinden und auch die kommende Beer-Pong-Weltmeisterschaft im Juni könnte zum Highlight werden.