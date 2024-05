Spitzenquote für RTL - Pleite für Leverkusen

Miniserie bei ARTE

"Little Bird": Zwangsadoption von indigener Kinder

In der Dramaserie 'Little Bird' begibt sich die Protagonistin auf die schmerzhafte Suche nach ihren Wurzeln. Jahrzehntelang wurden in Kanada indigene Kinder ihren Familien und ihrer Kultur entrissen und in Internaten umerzogen. Bald bekommt sie es mit Konflikten mit ihrer Adoptivfamilie und einer Identitätskrise zu tun.

