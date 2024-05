"Echtes Leben: Mit dem Café-Bus auf dem Jakobsweg": Kritik zur ARD-Doku über den Ex-Pastor

Vom Pfarrer zum Café-Bus-Pionier: Michel Malcin verwandelt Doppeldecker-Bus in rollendes Café, das auf dem Jakobsweg für besondere Begegnungen sorgt.

Die Kirche wurde ihm zu eng. Weil er nach 15-jähriger Pastorenpflicht Anzeichen eines Burnout-Syndroms bekam, beschloss der Pastor Michel Malcin, einen alten Doppeldecker-Bus der Berliner Verkehrsbetriebe zu kaufen und ein rollendes Café daraus zu machen, mit dem er sich auf eine gemächliche Pilgerreise nach Santiago de Campostela begab. Der Film "Echtes Leben: Mit dem Café-Bus auf dem Jakobsweg" von Julia Horn (WDR) zeigt ihn, wie er nun in seinem rollenden Café, wo er unten Cappuccino ausschenkt und oben wohnt, auf einer langen Pilgerreise nach Santiago de Campostela Menschen zusammenführt, um sie miteinander ins Gespräch zu bringen und ihnen gegebenenfalls zu helfen.

Der Bus soll – zumindest vorübergehend – eine "Einladung zum Bleiben" sein. Die Idee zu dem mithin nicht allzu umweltgefährdenden Gefährt gab dem Ex-Pastor seine "Lieblingstheologin" Pippi Langstrumpf, wie er sagt. Was an Spenden für den Cappuccino erwirtschaftet wird, kommt zu guten Teilen wohltätigen Zwecken zugute, wobei "jeder spendet, was er möchte". Die Zielleiste "Santiago de Campostela" über der Frontscheibe des Doppeldeckers dürfte ein guter Grund zum Spenden sein.