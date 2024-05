"Let's Dance": Joachim Llambi wird für bissigen Kommentar vom Publikum ausgebuht

Einmal, ein einziges Mal, waren sich Ann-Kathrin Bendixen und viele ihrer missgünstigen "Fans" bei Social Media einig: "Es sind die richtigen Drei im Finale", hieß es im Netz – und Ann-Kathrin bestätigte das: "Ich bin so glücklich über die drei Finalisten", sagte sie aus tiefstem Herzen, "die haben das absolut verdient." Tänzerisch ist das überhaupt keine Frage. Aber allein dafür, wie Ann-Kathrin dem Druck standhielt, der auf sie bei Social Media ausgeübt wurde, verdiente sie sich den Ehrentitel "Dancing Star des Herzens".

Lustiges Geheimnis gelüftet: So ist Schlagerstar Anita Hofmann mit einem Let's Dance Kandidaten verschwägert

Ann-Kathrin Bendnixens Achterbahn-Fahrt durch die Staffel kam zu einem für sie versöhnlichen Ende. Vor allem für ihren Wiener Walzer und die Fusion aus Rumba und Tango bei der Impro-Herausforderung "Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0." wurde von der Jury gelobt und mit jeweils 23 Punkten goutiert – Bestwerte für sie. "Ich kann es nicht glauben", war sie glücklich. "Was war das für eine Reise für mich! Aber solche Worte von der Jury zeigen mir, dass Liebe stärker ist als Hass."