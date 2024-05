"Wendland – Stiller und der rote Faden": Kritik zum ZDF-Krimi mit Ulrich Noethen

Die Jagd und ihre verschrobenen Liebhaber

Weil sich Regionalkrimis bekanntermaßen großer Beliebtheit erfreuen, schloss man in den letzten Jahren vom Erzgebirge bis Berchtesgaden noch die letzten Lücken auf der deutschen Fernsehlandkarte. 2022 kam eine zuvor kaum beachtete Gegend hinzu: Im schönen "Wendland", so auch der Titel der ZDF-Reihe, ermittelt der strafversetzte Kommissar und leidenschaftliche Schriftsteller Jakob Stiller alias Ulrich Noethen zwischen Elbauen und Fachwerkörtchen. Folgte auf die mit 6,35 Millionen Zuschauern durchaus goutierte Premiere zunächst keine Fortsetzung, geht es nun so richtig los: Nachdem der Ermittler in der zweiten Episode mit der deutsch-deutschen Geschichte der Region konfrontiert wurde, erweist sich im dritten "Wendland"-Krimi ein vorgeblicher Wildunfall als Mord. Der Kommissar begibt sich in "Stiller und der rote Faden" in ein Dickicht aus zwielichtigen Jagdschülern und marodierenden Wilderern – und lernt so wie das Publikum viel über die Jagd und ihre verschrobenen Liebhaber.